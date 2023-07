Boox Palma: il matrimonio perfetto tra e-reader e Android

Stiamo parlando di Boox Palma , un dispositivo smart che ha lo schermo di un e-reader ma che va ben oltre le funzioni caratteristiche di un semplice lettore e-book. Sia chiaro, non è un telefono , in quanto non è dotato di connettività dati. Andiamo a vedere le sue specifiche tecniche .

Boox Palma: Caratteristiche Tecniche

Display : 6,13" E Ink Carta 1200, risoluzione di 824 x 1.648 pixel (300 ppi)

: 6,13" E Ink Carta 1200, risoluzione di 824 x 1.648 pixel (300 ppi) Processore : Qualcomm Advanced Octa-core

: Qualcomm Advanced Octa-core RAM : 6GB (LPDDR4X)

: 6GB (LPDDR4X) Storage interno : 128GB (UFS2.1)

: 128GB (UFS2.1) Connettività : Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0

: Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0 Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Batteria : 3.950 mAh

: 3.950 mAh Dimensioni : 159 x 80 x 8.0 mm

: 159 x 80 x 8.0 mm Peso: 170 grammi

Insomma, questo Boox Palma consiste in un dispositivo smart che permette l'accesso a internet, a patto di avere a disposizione una rete Wi-Fi, permette di installare app per la messaggistica, come WhatsApp, e quindi di interagire con altri utenti.

Integra una fotocamera, permette di effettuare chiamate vocali se connesso alla rete Wi-Fi.

Ma non è un telefono: non troviamo la connettività dati, non troviamo la possibilità di agganciarsi alle reti mobile per le chiamate. Quindi, si tratta di un dispositivo che basa la sua filosofia non sulla completa disconnessione dal mondo tecnologico. Boox Palma ha un display da e-reader, e questo lo rende chiaramente perfetto per fruire di contenuti digitali.