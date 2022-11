Black Friday Google: risparmi golosi su Pixel 6a, Pixel Buds Pro e Chromecast

Si torna a parlare di offerte che riguardano il settore tech, e in particolare quello degli smartphone, delle cuffie true wireless e degli accessori per smart TV. Google ha appena lanciato il suo Black Friday.

Offerte Amazon

L'iniziativa promozionale di Google si avvia oggi con una serie di sconti che coinvolgono diversi prodotti presenti sul suo store ufficiale. Andiamo a vederli insieme:

Le offerte appena elencate sono tutte già disponibili sullo store ufficiale di Google e lo saranno fino al prossimo 28 novembre.

Qui sotto trovate il pulsante diretto per accedervi.

BLACK FRIDAY GOOGLE

Sempre in tema di offerte, vi ricordiamo che stanno per partire tutte le offerte per il Black Friday di Amazon. Qui sotto trovate la pagina dedicata dove troverete tutti i prodotti più interessanti in sconto su Amazon Italia nei prossimi giorni.

BLACK FRIDAY AMAZON