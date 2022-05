Bill Gates usa uno smartphone pieghevole, ma non quello di Microsoft

La dichiarazione è avvenuta su Reddit, durante un AMA (Ask Me Anything): il fondatore di Microsoft ha risposto alla domanda riguardante il suo smartphone personale con "ho un Galaxy Z Fold 3. Ne provo diversi (di smartphone Android). Con questo schermo posso cavarmela con un ottimo PC portatile, il telefono e nient'altro". Gates dunque apprezza la comodità di uno smartphone che all'occorrenza può diventare un tablet.

È interessante notare che Bill Gates non ha nominato Surface Duo 2, smartphone pieghevole di Microsoft, ma ha nominato il dispositivo Samsung: le due aziende in realtà hanno un rapporto molto solido e hanno stretto diverse collaborazioni in passato. Ad esempio, le app di Microsoft sono ancora preinstallate sui dispositivi Samsung.