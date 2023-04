Bevenuti Xiaomi Pad 6: il guanto di sfida a Samsung

Xiaomi Pad 6: Caratteristiche Tecniche

Xiaomi Pad 6 Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Al momento i nuovi Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro sono stati annunciati esclusivamente per il mercato cinese.

Il prezzo di lancio per Xiaomi Pad 6 parte dall'equivalente di circa 250 euro, mentre Xiaomi Pad 6 Pro parte dall'equivalente di circa 330 euro. Sicuramente dei prezzi molto interessanti, che però potrebbero lievitare prima di arrivare sul nostro mercato.

Xiaomi non ha fornito dettagli in merito all'ipotetico lancio dei nuovi tablet in Europa. Ci aspettiamo che questo avverrà, almeno per uno dei due modelli, nei prossimi mesi. Voi quale preferireste?