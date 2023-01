Nell'ultima beta di WhatsApp spunta una funzione utile per chi cambia smartphone

Prosegue senza alcun intoppo il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp allo scopo di migliorare l'esperienza degli utenti. Ad esempio, nell'ultima beta dedicata ai dispositivi Android - ovvero la versione 2.23.2.6 - è stata introdotta una funzione piuttosto attesa dalle persone e che riguarda il trasferimento della chat: stiamo parlando della possibilità di trasferire tutta la cronologia su un nuovo smartphone Android senza utilizzare Google Drive.

Nel dettaglio, gli sviluppatori hanno spiegato che la funzione - ancora in fase di sviluppo - permetterà agli utenti di spostare la cronologia delle chat tramite una modalità sicura e soprattutto senza l'obbligo di utilizzare Drive. Tuttavia, prima di avviare questo processo, occorrerà autorizzare alcuni permessi in modo tale da consentire all'applicazione di effettuare il trasferimento. Per conoscere ulteriori informazioni su quest'ultima funzionalità, infine, sarà necessario attendere i prossimi sviluppi.