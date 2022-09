Parte la beta della One UI 5.0 per Galaxy A52

Stando infatti a quanto appena riferito da diversi utenti sul forum ufficiale Samsung, l'azienda avrebbe avviato il programma beta della One UI 5.0 basata su Android 13 anche per Galaxy A52. Nello specifico ci si riferisce alle build A525FXXU4ZVIC / A525FODM4ZVIC / A525FXXU4ZCIB .

Chiaramente è inclusa anche la nuova interfaccia grafica caratteristica delle One UI 5.0 basata su Android 13. Questa beta però non è diretta agli utenti italiani. Stando alle segnalazioni, la nuova beta per Galaxy A52 sarebbe riservata agli utenti indiani.

In generale, vi ricordiamo che Samsung non rende disponibile l'adesione ai programmi beta ufficiali della sua One UI in Italia. Per vedere Android 13 sui modelli Samsung italiani sarà necessario attendere il rollout della prima versione stabile. Come abbiamo appreso pochi giorni fa, questo dovrebbe partire prima della fine del 2022.