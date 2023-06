La beta della One UI 6 arriverà prima del previsto

Infatti, da diversi mesi Samsung sta lavorando alla versione beta della sua One UI 6 basata su Android 14 : già nei primi giorni di maggio si parlava delle prime build basate sull'ultima versione del robottino verde per la serie Galaxy S23, che sarebbero state rilasciate in estate. Ma adesso abbiamo una data più precisa : come riportato dai colleghi di Sammobile , la Galaxy S23 series riceverà la beta della One UI 6 nella terza settimana di luglio .

Negli ultimi anni Samsung ci ha abituato molto bene con la sua politica di aggiornamenti : non solo garantisce un supporto longevo ai suoi smartphone top gamma, ma lavora sempre di più per mantenere aggiornata anche la fascia media negli anni. Questo comportamento virtuoso non è semplicemente vincolato al supporto nel lungo periodo, ma è anche garanzia di tempestività .

Una prova dell'imminente lancio della beta sta nel fatto che l'azienda sudcoreana sta aggiornando le sue app di sistema per far sì che supportino Android 14 e la One UI 6.

Inoltre, nel 2022 Samsung aveva rilasciato la beta della One UI 5 nella prima settimana di agosto, mentre, a quanto pare, quest'anno ha deciso di anticipare i tempi di qualche settimana. Perciò, si pensa che questo lancio della beta a luglio stia a significare che la versione ufficiale della One UI 6 verrà rilasciata al grande pubblico entro la fine dell'anno, probabilmente già in concomitanza con Android 14 stabile.

Samsung garantisce sempre grandi novità per la sua interfaccia, sia per quanto riguarda il design sia per le funzionalità, quindi possiamo solo aspettare il prossimo mese per scoprire la nuova creazione di Samsung.