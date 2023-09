Nuova beta 5.3 di Android 14 per i Pixel: risolti nuovi bug

La nuova build corrisponde alla versione UPB5.230623.009 e come di consueto è riservata ai Pixel di Google. Trattandosi di un aggiornamento intermedio, la nuova beta non include particolari novità ma un discreto numero di bugfix, andiamo a vederli insieme:

Risolto un problema per cui in alcuni casi le app si arrestavano in modo anomalo dopo la visualizzazione di notifiche del tipo CallStyle.

Risolti vari problemi che potevano causare interruzioni delle chiamate o dei servizi forniti dall'operatore.

Risolto un problema per cui il sistema utilizzava in maniera inefficiente le restrizioni della CPU sulle app in esecuzione in background.

Risolti problemi che causavano cali di prestazioni del sistema.

Risolto un problema su Pixel Fold e Pixel Tablet per cui la barra delle applicazioni a volte diventava invisibile durante l'interazione con essa.

Risolto un problema su Pixel Fold e Pixel Tablet per cui l'animazione sugli sfondi animati mostrava dei lag all'avvio delle app.

Risolto un problema su dispositivi Pixel Fold per cui il layout dell'interfaccia era disallineato durante la personalizzazione della schermata Home.

Risolto un problema su Pixel Fold per cui l'orologio sulla schermata di blocco mostrava dei lag durante l'animazione.

Risolti vari problemi che influivano sulla stabilità e sulle prestazioni del sistema.

Insomma, non arriva niente di nuovo che sia tangibile nell'esperienza quotidiana con Android 14, anche se alcuni miglioramenti e bugfix potrebbero portare a un sensibile aumento delle prestazioni.

Non è detto che questo sia l'ultimo aggiornamento prima di vedere la versione stabile di Android 14, visto che recentemente è emersa la volontà di Google di rimandare Android 14 in versione stabile al mese prossimo, proprio a causa di problemi di sicurezza scovati nell'attuale codice.

La nuova beta di Android 14 è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti i Pixel supportati, ovvero per Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a. La stessa beta arriva ovviamente anche per Pixel Fold e Pixel Tablet.

In questa guida abbiamo descritto come aderire al programma beta di Android, e per coloro che l'hanno già fatto questo aggiornamento arriverà automaticamente. Qui sotto trovate i link per scaricare i file OTA e le factory image per installare l'aggiornamento manualmente: