Tutti i benchmark dello Snapdragon 8 Gen 2

Lo Snapdragon Summit 2022 si è concluso la scorsa settimana ma abbiamo ancora qualcosa da raccontarvi sul nuovo Snapdragon 8 Gen 2, ovvero il SoC premium dell'azienda per la fine del 2022 e buona parte del 2023.

Abbiamo già raccontato quali siano tutte le novità che incorpora e quali siano le sue specifiche tecniche. Oggi parliamo di benchmark. Benché questi siano sicuramente un metro di giudizio non del tutto esplicativo del prodotto è indubbio che rivestano ancora una discreta importanza, sempre che vengano analizzati con le dovute considerazioni.

I benchmark ad oggi non possono certamente valutare ogni aspetto di un SoC che per definizione è un insieme di componenti molto diversi e che influenzano aspetti non misurabili da un benchmark, come la qualità fotografica o la fluidità del sistema.

Detto questo passiamo a guardare i risultati del benchmark che sono realizzati come la media di tre iterazioni. Ovviamente il dispositivo di test è un prodotto senza particolari limitazioni di design o di autonomia, anche se lo scopo dello Snapdragon 8 Gen 2 è anche e soprattutto quello di ottimizzare le prestazioni energetici.

AnTuTu : 1.280.000

: 1.280.000 GeekBench Single-Core : 1.495

: 1.495 Geekbench Multi-Core : 5.200

: 5.200 GFX Bench Aztec Vulkan 1440p Offscreen : 65 fps

: 65 fps GFX 1080p Manhattan 3.0 Offscreen : 332 fps

: 332 fps JetStream : 170

: 170 Speedometer : 146

: 146 MLPerf Image Classification : 3920

: 3920 MLPerf Image Classification Offline : 5020

: 5020 MLPerf Object Detection : 1800

: 1800 MLPerf Image Segmentation : 950

: 950 MLPerf Language Understanding : 185

: 185 PCMark: 18.900

I dati sono ancora più interessanti se comparati con lo stesso dispositivo dello scorso anno con Snapdragon 8 Gen 1.

Antutu : +30%

: +30% GeekBench Single-Core : +21%

: +21% GeekBench Multi-Core : +36%

: +36% GFX Bench Aztec Vulkan 1440p : +32%

: +32% MLPerf Image Classification : +60%

: +60% MLPerf Object Detection: +44%

Sono variazioni veramente notevoli, non solo sulla parte di AI (dove la differenza ogni anno è spesso notevole), ma anche sulla CPU dove invece lo scorso anno gli incrementi sono stati minimi. La scelta di portare a quattro i core performance rispetto ai tre dell'anno precedente è stata probabilmente vincente.

Ad oggi non ci sono test accreditati per verificare il ray tracing. L'unico installabile (GravityMark) non ha dato i risultati attesi con fps quasi dimezzati rispetto ad uno smartphone con ray tracing solo software.

Per questo al momento tendiamo a non ritenere questo test affidabile e aspettiamo nuovi benchmark aggiornati nei prossimi mesi.