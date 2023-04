Consumi anomali sui telefoni Galaxy: ecco il colpevole e come risolvere

Tantissimi utenti Samsung nei mesi scorsi hanno segnalato dei problemi di consumi anomali della batteria, soprattutto dopo aver aggiornato il proprio smartphone alla One UI 5.1 . Questa interfaccia software è la più recente a essere stata rilasciata da Samsung, presentata ufficialmente a bordo dei nuovi Galaxy S23 .

Samsung rappresenta da decenni un punto di riferimento assoluto nel settore degli smartphone e per questo fa molto rumore quando si parla di problemi software su larga scala. L'ultimo emerso in rete riguardava da vicino la sua app tastiera .

Finalmente sembra che sia stato individuato il colpevole. Non si trattava di un problema software della One UI, bensì di un bug dell'app Tastiera Samsung che è diventato particolarmente influente una volta aggiornato il sistema con la One UI.

Come confermato da un membro moderatore del forum ufficiale Samsung in Thailandia, il bug della Tastiera Samsung consisteva in un problema di gestione delle emoji e degli stickers, il quale causava dei consumi eccessivi.

Tali consumi sarebbero stati tali da essere percepiti nell'uso quotidiano dagli utenti Samsung.

Per fortuna Samsung ha lavorato celermente al fix, e ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'app Tastiera Samsung. Dopo tale aggiornamento non dovrebbero più verificarsi consumi anomali.

La versione dell'app Tastiera Samsung esente dal bug descritto corrisponde alla versione 5.6.10.31. Per assicurarvi di averla aggiornata avete due strade da percorrere:

Aprire il Galaxy Store , accedere al menu Aggiornamenti , poi a Tastiera Samsung e verificare se vi sono degli aggiornamenti da eseguire.

, accedere al menu , poi a Tastiera Samsung e verificare se vi sono degli aggiornamenti da eseguire. Aprire le Impostazioni dell'app Tastiera Samsung e controllare gli eventuali aggiornamenti disponibili nella sezione Aggiornamenti.

Insomma, il problema dovrebbe essere completamente rientrato a patto di aver aggiornato l'app Tastiera Samsung alla versione indicata sopra o a quelle successive. Fateci sapere se il problema ha colpito anche voi e se avete risolto.