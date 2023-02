La batteria di Pixel Fold non vi deluderà

L'immagine qui in basso chiarisce l'aspetto delle dimensioni: in rosso vediamo proprio la sagoma di Pixel Fold, in verde quella di OPPO Find N2 e in blu quella di Galaxy Z Fold 4.

Il settore degli smartphone negli ultimi anni ha visto arrivare una nuova categoria di dispositivi, caratterizzata dai pieghevoli . In questo contesto Samsung è l'azienda maggiormente attiva, con OPPO che si sta unendo e Google che potrebbe farlo in futuro.

Altri dettagli appena emersi indicano che Pixel Fold sarà più pesante di Galaxy Z Fold 4. Questo dovrebbe dipendere anche dal fatto che il pieghevole Google avrà una batteria più capiente di quella che troviamo su Find N2 e Galaxy Z Fold 4.

Riguardo al lancio del dispositivo non ne sappiamo ancora nulla, almeno in via ufficiale. Gli ultimi rumor indicavano che addirittura potremmo non vederlo prima del 2024. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi dettagli che emergeranno.