Questa è la batteria di Galaxy S23 Ultra

L'attesa per i nuovi Samsung Galaxy S23 è sempre più alta e le continue indiscrezioni che circolano non fanno che accrescere questo sentimento. In tal senso, l'ultima anticipazione riguarda le specifiche della batteria con cui verrebbe equipaggiato il modello "Ultra". Nello specifico, il noto leaker "Ice Universe" ha dichiarato che l'unità sarà da 5.000 mAh, ovvero la stessa installata sul modello precedente. Non mancherà, poi, il supporto alla ricarica rapida a 25 W.

Altre informazioni interessano la fotocamera. In particolare, si dice che l'S23 Ultra monterà l'inedito sensore Samsung ISOCELL da 200 MP (con pixel da 0,6 µm su un sensore da 1/1,3" con un'apertura f/1,7) ed un periscopio con zoom 10x e risoluzione 10 MP. La parte anteriore dello smartphone, invece, dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,8" ed un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali più reattivo rispetto alle generazioni precedenti.