Batteria e fotocamere della serie Samsung S23: nuovi dettagli

Galaxy S23+ , identificato dal numero di modello SM-S916 , sarà dotato di una batteria numero EB-BS916ABY, dotata di una capacità nominale di 4.565 mAh (tipica 4.700 mAh). Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto a S22+ ( qui trovate la nostra recensione ), che aveva una batteria da 4.500 mAh (tipica) e non era caratterizzato da una grande autonomia. Da quello che si sa, Samsung queste batterie sono prodotte da Amperex (ATL) in Cina e Samsung SDI in Vietnam.

Per quanto riguarda invece Galaxy S23 Ultra, non aspettatevi miglioramenti, in quanto la batteria, numero di modello EB-BS918ABY, ha una capacità nominale di 4.855 mAh (capacità tipica 5.000 mAh). Questa è esattamente la stessa capacità della batteria del Galaxy S22 Ultra (qui la nostra recensione), che in effetti eccelleva in autonomia. Anche in questo caso, le batterie sono prodotte da Amperex e Samsung SDI.

Fotocamera ultra grandangolare: stessa risoluzione rispetto ai Galaxy S22

L'altra anticipazione del giorno riguarda la fotocamera ultra grandangolare dei Galaxy S23 e Galaxy S23+ che, almeno dal punto di vista della risoluzione, non cambierà rispetto alla generazione precedente. Questo vuol dire che manterrà sempre il sensore da 12 MP che avevamo trovato su Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

È molto probabile che anche Galaxy S23 Ultra sarà dotato della stesso sensore, proprio come l'anno scorso tutti e tre i dispositivi avevano la stessa fotocamera ultra grandangolare, ma al momento non si può affermare per certo.

La fotocamera dei nuovi Galaxy S23 è uno dei punti più caldi dei nuovi smartphone di Samsung, ma al momento sembra che solo la fotocamera frontale di S23 e S23+ e la fotocamera principale di S23 Ultra potranno offrire motivo di interesse.

Secondo anticipazioni precedenti, infatti, Samsung aggiornerà la fotocamera selfie della serie S23, che passerà da 10 a 12 MP, mentre il teleobiettivo non cambierà molto, restando con sensore da 10 MP e zoom ottico 3x.

Per quanto riguarda Galaxy S23 Ultra, la fotocamera frontale potrebbe restare da 40 MP, ma non ci sono informazioni a riguardo, mentre la principale dovrebbe essere l'attesissima ISOCELL HP3 da 200 MP.

Serie S23 probabilmente più cara

Infine una parola su prezzi e lancio dei nuovi Galaxy S23. La sensazione comune è che si teme questi seguano il trend del 2022 e vedano un aumento rispetto alla serie S22, mentre per quanto riguarda l'annuncio, gli esperti di settore concordano su un evento tra la fine di gennaio e la fine di febbraio 2023.