La barra inferiore nel Google Play Store diventa semipermanente, deal with it

Sembra essere in arrivo una modifica all'interfaccia dello store digitale per gli smartphone Android. Attualmente, durante la navigazione all'interno del Play Store, la barra inferiore resta visibile finché ci si muove nei feed principali selezionabili al suo interno (come giochi, app e libri) e nelle relative schede di sotto categorie presenti in alto. Con la modifica momentaneamente in test la barra inferiore resterà visibile anche quando si andrà a selezionare un'app dall'elenco, mostrandosi senza nessuna scheda selezionata. L'elemento resterà quindi a disposizione dell'utente, permettendo di tornare rapidamente indietro in uno dei feed con un tocco.

Per il momento la modifica è visibile interagendo con un'app, non si notano cambiamenti selezionando un libro. Inoltre la barra non verrà comunque visualizzata nei risultati di ricerca, nella sezione Gestisci app e dispositivo o nella pagina dei download in attesa.