Finalmente la barra inferiore di Gmail diventa meno invasiva

Gmail è uno dei prodotti principali offerti da Google, con il quale milioni di persone e lavoratori gestiscono la propria posta elettronica. Il servizio è presente in varie forme, come app per smartphone e su PC .

In precedenza tale barra aveva uno spessore consistente perché integrava, oltre alle icone associate alle categorie dell'app Gmail, anche le descrizioni inferiormente. Nella nuova versione vediamo soltanto le icone, pertanto lo spessore si è ridotto quasi della metà.

Il nuovo design è coerente con le più recenti linee guida in termini grafici condivise da Google per il Material You, le quali indicano che le descrizioni letterali associate alle icone sono opzionali e non più obbligatorie.

La novità per la barra inferiore di Gmail su Android è attualmente in fase di distribuzione automatica. Non è collegata all'aggiornamento dell'app perché l'update è in fase di rollout via server. Da noi è già arrivato.

