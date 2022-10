I backup di Wear OS finalmente includeranno anche le watch face, e non solo

Google è attiva su molti fronti nel settore tech e uno di questi è costituito dagli indossabili. In questo contesto conosciamo Wear OS come uno dei sistemi operativi più popolari.

Abbiamo visto come negli ultimi tempi Wear OS sia cresciuto particolarmente, anche grazie alla partnership con Samsung, culminata con i nuovi Galaxy Watch e con il nuovo Pixel Watch che promette faville. Ora arriva un'interessante novità che riguarda le funzionalità di Wear OS.

Il backup per Wear OS si rivela fondamentale quando si cambia dispositivo indossabile. Abbiamo visto Google migliorare notevolmente lo strumento di backup di Android, che ormai permette di trasferire in maniera molto semplice e rapida anche le impostazioni di personalizzazione da un dispositivo all'altro. La stessa cosa sta per accadere a Wear OS.