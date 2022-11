Ansia da autonomia con il Pixel Watch? Ecco alcuni consigli per arrivare a sera

Pixel Watch (ecco la nostra recensione) è un ottimo primo tentativo di Google nel settore degli smartwatch: bel design, UI veloce e ottima parte fitness, ma ha alcuni difetti. Uno su tutti, non è venduto in Italia, ma il principale legato al dispositivo è la scarsa autonomia.

In caso l'abbiate acquistato all'estero (Francia o Germania, ad esempio), vi sarà sicuramente capitato di avere una certa "ansia da ricarica". Ecco alcuni suggerimenti per ridurla disabilitando alcune funzioni che non sono realmente necessarie (chiamate anche qualità della vita) e senza per questo passare alla modalità risparmio energetico.

Disabilitate l'Always On Display

Nonostante sia una funzione molto apprezzata dagli utenti, l'Always On Display (schermo sempre attivo) è spesso il principale responsabile della scarsa autonomia, anche se oscura lo schermo quando non in uso. Ecco come disattivarlo, visto che comunque potete riattivare lo schermo toccandolo o girando il polso (vedete più avanti).

Scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni Toccate Display Disattivate Schermo sempre attivo

Disattivate il Tilt-to-wake

Il tilt-to-wake (inclina per risvegliare) è una caratteristica molto comoda, spesso irrinunciabile degli smartwatch, soprattutto se si ha l'Always On Display disattivato. Girate il polso, come per guardare l'ora, e il quadrante si accende.

Il problema è che si può attivare in moltissime altre circostanze e porta a un enorme consumo della batteria. Se avete sempre l'ansia da ricarica, potreste considerare di disattivare la funzione. A quel punto per risvegliare l'orologio dovrete toccarne lo schermo.

Scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni Toccate Gesti Disattivate Inclina per riattivare

Riducete il tempo di autospegnimento dello schermo

Se avete l'Always On spento, lo schermo del vostro Pixel Watch rimarrà acceso per un certo periodo prima di spegnersi. Riducendo quella quantità di tempo e moltiplicandolo per il numero di volte che attivate lo schermo durante la giornata, otterrete un discreto aumento dell'autonomia.

Scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni Toccate Display Toccate Timeout schermo Impostate 10 secondi

Disattivate l'attivazione dell'assistente vocale da voce

Pixel Watch è un Pixel in tutto e per tutto, ed è quindi dotato della funzionalità "Ehi Google" per attivare l'Assistente. Comodo, ma facendo così l'ascolto sarà sempre attivo, il che porta a un consumo della batteria.

Perché non usare invece il tasto delle app per richiamare l'assistente? Basta tenerlo premuto per un secondo o due e abbiamo lo stesso risultato, e in più non dobbiamo preoccuparci di attivazioni in momenti inopportuni. Ecco come disattivare l'attivazione vocale dell'assistente.

Scorrete verso il basso per accedere alle impostazioni Toccate Google Toccate Assistente Disattivate "Ehi Google"

Usate la modalità Bedtime

Grazie all'integrazione dei servizi Fitbit, Pixel Watch è dotato anche del monitoraggio del sonno, che consente di raccogliere una serie di dati sul nostro riposo. Ma durante la notte, non è necessario che lo schermo rimanga acceso, e potete quindi attivare la modalità Bedtime, che disattiva anche le notifiche.

Quando andate a dormire, scorrete verso il basso sullo schermo Toccate l'icona a forma di luna Questo spegnerà lo schermo e i comandi tattili

Utilizzate un quadrante diverso

Se non potete rinunciare ad alcune delle funzioni sopra elencate, potete considerare di utilizzare un quadrante diverso.

Alcuni quadranti sono infatti meno luminosi e sfruttano meglio il pannello AMOLED dell'orologio, oltre a non avere complicazioni (quindi meno funzioni da aggiornare continuamente).

Ad esempio, il quadrante Ink (immagine di apertura) ha un'animazione fluida senza colori brillanti e nessuna complicazione, ma anche Abstract e Big Time sono opzioni equivalenti. Vi consigliamo per questo scopo di evitare il quadrante delle foto.