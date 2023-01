L'Audio Spaziale arriva ufficialmente su Pixel 7 e Pixel 6

Arrivano ottime notizie per Pixel 7 e Pixel 6, i più recenti smartphone top di gamma di casa Google. Con l'aggiornamento di gennaio, rilasciato poche ore fa, è arrivata un'interessante novità.

Canale Telegram Offerte

Solitamente vediamo le nuove funzionalità per i Pixel rilasciate con gli aggiornamenti trimestrali di Google, quelli denominati Feature Drop. Nel Feature Drop di dicembre abbiamo appreso dell'imminente compatibilità dell'Audio Spaziale per Pixel Buds Pro e i Pixel di Google.

La novità è stata rilasciata in beta il mese scorso e con l'aggiornamento di gennaio arriva finalmente anche per Pixel 7 e Pixel 6. Cmoe vedete dallo screenshot in galleria, sarà possibile abilitare l'Audio Spaziale dalle impostazioni di sistema dello smartphone dopo aver aggiornato alle patch di gennaio.