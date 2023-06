Il Re dei top di gamma compatti è tornato: ASUS Zenfone 10 ufficiale con promo lancio ghiotta

Caratteristiche tecniche

Sotto il cofano, come accennato, troviamo una dotazione davvero al top: Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB di RAM LPDDR5X nelle configurazioni da 128 e 256 GB (UFS 4.0) e 16 GB nella configurazione da ben 512 GB, connettività avanzata, e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida. Rapida, non rapidissima, ma 30W sono sufficienti per garantire ricariche completi in un paio d'ore.

E c'è anche la ricarica wireless!