ASUS Zenfone 10: campione di potenza, non più compatto come vorreste

Sono ormai diversi anni che ASUS è particolarmente concentrata nel settore flagship per gli smartphone Android. Ogni anno infatti l'azienda rinnova i suoi top di gamma, affiancati ai gaming-phone che presenta con il brand ROG.

Dopo aver conosciuto i primi dettagli del nuovo ROG Phone 7 Ultimate, andiamo a scoprire qualcosa di più su ASUS Zenfone 10, quello che arriverà come nuova generazione dei flagship ASUS e come successore del Zenfone 9 che trovate in copertina.

Nelle ultime ore infatti sono trapelati interessanti dettagli sul dispositivo, soprattutto grazie alle informazioni emerse da Geekbench, dove Zenfone 10 avrebbe svolto i primi test. Questi ci permettono di avere una panoramica sulle presunte specifiche tecniche: