ASUS ROG Phone 7 è qui: scheda tecnica da urlo e prezzo leggermente più basso dell'anno scorso

ASUS ROG Phone 7 è ufficiale ! La nuova famiglia di gaming phone di ASUS accoglie in questo 2023 due dispositivi: il modello base e la variante Ultimate . Quest'ultima è pensata per chi non vuole compromessi sull'hardware e anche per chi non ha problemi di budget. Anche la versione base comunque non si fa mancare quasi nulla , e il bello è che il prezzo di listino è leggermente più basso di quello dell'anno scorso. In un settore come quello degli smartphone dove gli aumenti sono all'ordine del giorno è un gran bel punto a favore. Partiamo intanto dalle caratteristiche tecniche.

Caratteristiche tecniche

Le novità di quest'anno

Rimangono invece identiche le dimensioni e il peso , così come la batteria (e la velocità di ricarica) e altri dettagli. Sul fronte fotografico non sembrano esserci novità di rilievo, se non un cambio di sensore per quanto riguarda quella frontale con qualche megapixel in più rispetto all'edizione passata. Praticamente identico anche lo schermo, sempre un ottimo AMOLED Samsung da 6,78" a 165 Hz. Il supporto software prevede sempre 2 anni di major update (quindi fino ad Android 15) e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza . Quest'ultimo valore aumenta, visto per il ROG Phone 6 erano previsti 2 anni di security update. A livello di connettività lo smartphone guadagna Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3.

Ultimate vs. Standard

Cosa ha in più l'edizione Ultimate di ROG Phone 7? Sul retro, tanto per cominciare, c'è il display PMOLED ROG Vision a colori che avevamo già visto l'anno scorso, da animare con varie grafiche o da utilizzare per notifiche e simili. Ci sono poi l' AeroActive Portal e, almeno per i primi ad acquistarlo, anche il nuovo AeroActive Cooler 7 incluso con l'acquisto. Lo smartphone inoltre è dotato dei massimi tagli di RAM e memoria interna previsti per quest'anno: 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0. Il colore di riferimento è solo uno: Storm White .

Uscita e prezzi

Veniamo dunque alla disponibilità del gaming phone in Italia e ai prezzi di commercializzazione. A partire da oggi ci sarà una sola configurazione in pronta consegna, ovvero il ROG Phone 7 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il suo prezzo ammonta a 1.199€, ovvero lo stesso, esatto prezzo del ROG Phone 6 con questo taglio di memoria. Lo trovate qui. Nel titolo di questo articolo però avevamo fatto cenno ad un prezzo più basso dell'anno scorso. Vale per quanto riguarda il modello base di ROG Phone 7, ovvero quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il suo prezzo di listino ammonta a 1.029€, 70 euro meno del ROG Phone 6 modello base. Può non sembrare molto, ma come già accennato, in un mondo come quello degli smartphone in cui gli aumenti sono all'ordine del giorno, è un qualcosa da tenere in considerazione.

Questa variante arriverà il 12 maggio, anche se è già possibile pre-ordinarla dal sito di ASUS.

Dulcis in fundo, per chi non ha problemi di budget e vuole il massimo, c'è anche ROG Phone 7 Ultimate, nella configurazione 16/512 GB. Come accennato, questa variante include lo schermo sul retro, l'AeroActive Portal e, per i primi acquirenti (fino a esaurimento scorte), incluso nell'acquisto c'è anche l'AeroActive Cooler 7. Il prezzo ammonta a ben 1.429€, qualcosina in più rispetto all'anno scorso. Anche l'Ultimate arriverà il 12 maggio, con pre-ordini aperti da ora.