ASUS ROG Phone 7 è in arrivo: cosa aspettarsi dal nuovo super gaming phone di ASUS

ASUS ROG Phone 7 è il nuovo gaming phone di ASUS per questo 2023. Quest'anno arriverà un pelo prima del solito, visto che, almeno nel 2022, ROG Phone 6 fu svelato a luglio. Questa volta invece la presentazione si terrà ad aprile, e la disponibilità quasi sicuramente è prevista sempre per lo stesso mese (o comunque per i primi giorni di maggio). Nell'attesa dell'evento online che svelerà tutti i segreti dello smartphone, vediamo insieme quali sono le informazioni ufficiali e quelle trapelate per farsi una prima idea sullo smartphone.

Le specifiche tecniche trapelate

Grazie al TEENA, l'ente per le telecomunicazioni cinese, sappiamo già alcune delle caratteristiche hardware del ROG Phone 7. Altre specifiche erano invece state confermate dalla stessa ASUS nei giorni scorsi. Il cuore pulsante dello smartphone gaming sarà con tutta probabilità lo Snapdragon 8 Gen 2. Del processore top di gamma di casa Qualcomm vi avevamo parlato nel dettaglio lo scorso novembre. I risultati nei benchmark sono ovviamente ai massimi livelli, ed è possibile che ASUS lo abbia spremuto ulteriormente grazie anche al nuovo sistema di raffreddamento che si troverà a bordo del ROG Phone 7. Il produttore non è sceso troppo in particolari, ma dalle immagini trapelate in questi giorni si può intuire qualcosa. Intanto eccovi i render leak delle due versioni dello smartphone.

Dai render trapelati comunque si nota come il nuovo AeroActive Cooler sia molto simile a quello della sesta generazione, ma qualche novità a livello di design sembra comunque esserci. E per quanto riguarda il resto dell'hardware? Tra le specifiche trapelate ci sono la batteria, che sarà sempre da ben 6.000 mAh (probabilmente due celle da 3.000 mAh), e il numero di fotocamere. Ci saranno in totale 4 sensori, uno frontale e tre sul retro. Non sembrano esserci grosse novità in merito, anche perché ASUS si concentra più sul lato gaming che su altri fattori.

L'occhio cade sull'AeroActive Cooler di nuova generazione, l'accessorio da collegare sul retro che migliora il raffreddamento e offre anche pulsanti fisici aggiuntivi, jack audio e altri bonus niente male. In realtà vorremmo farvi notare un'altra cosa. Lo notate quello sportellino nero sul bordo sinistro? Si tratta molto probabilmente del nuovo Aero Active Portal, una sezione che si apre fisicamente quando si aggancia proprio l'AeroActive Cooler. L'avevamo già vista in azione sui ROG Phone 6D. L'apertura di questo sportello fa sì che si crei un tunnel d'aria che scorre all'interno dello smartphone, facendo sì che la temperatura interna si abbassi ulteriormente garantendo performance costanti e di alto livello.

Altre specifiche al momento non sono trapelate. Ci aspettiamo comunque di trovare a bordo almeno 12 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria UFS 4.0 e un ampio schermo AMOLED a 165 Hz. Ovviamente anche a livello di connettività non mancherà nulla, visto che da sempre ASUS ci mette un occhio di riguardo anche alle tecnologie Wi-Fi presenti a bordo dei suoi gaming phone.

Quando esce ROG Phone 7?

ASUS ROG Phone 7 sarà svelato ufficialmente il 13 aprile 2023 alle 14:00 ora italiana. Ne abbiamo parlato qui. Possibile che almeno una versione del nuovo gaming phone sia disponibile a partire dal 13 aprile stesso, ma è più probabile che in questa data ASUS apra i preordini. Non sono ancora stati confermati i canali di vendita principali, ma sicuramente lo smartphone sarà acquistabile sullo store ufficiale di ASUS e, probabilmente, anche da Unieuro.

Quanto costerà?