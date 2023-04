ASUS annuncia la capsule collection di ROG e Blowhammer per celebrare l'arrivo del ROG Phone 7

Per celebrare il lancio del ROG Phone 7, previsto per il 13 aprile prossimo, la divisione Republic of Gamers (ROG) di ASUS annuncia la sua prima collezione in edizione limitata nata dalla collaborazione con il brand di artwear Blowhammer.

La collezione si chiama molto sempliemente Blowhammer x ROG, e il suo scopo è quello di celebrare la community ROG omaggiandone stile e colori. "L'incontro di due mondi: hardware gaming high-end e fibre di tessuto innovative che sfidano il Fashion System tradizionale": è così che Blowhammer descrive la collection sul sito ufficiale.