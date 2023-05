L'astrofotografia di Samsung si espande: ecco i modelli che l'hanno appena ricevuta

Abbiamo parlato spesso di come al giorno d'oggi la fotografia gioca un ruolo fondamentale nell'esperienza con gli smartphone, soprattutto se parliamo di top di gamma. Questo Samsung lo sa bene e ha appena rilasciato un aggiornamento importante per alcuni suoi modelli sul mercato.

Nelle ultime ore infatti Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per la serie Galaxy S21, i top di gamma di due anni fa, e per Galaxy Z Fold 4, il suo pieghevole attualmente più performante.

L'aggiornamento in questione riveste particolare importanza perché introduce tanto per i modelli Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra e quanto per Galaxy Z Fold 4, la modalità Astrofotografia. Questa modalità sarà attivabile all'interno della sezione Expert RAW dell'app Fotocamera di Samsung.