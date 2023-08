Ecco come viene assemblato HONOR Magic V2, il pieghevole più sottile al mondo

HONOR all'IFA 2023 di Berlino, in programma il 1° settembre, presenterà il tanto atteso pieghevole HONOR Magic V2, già svelato in Cina. A questo proposito, il famoso influencer di tecnologia JerryRigEverything ha condiviso un video che mostra l'assemblaggio dell'innovativo smartphone. In particolare, questo filmato permette di dare uno sguardo approfondito al dispositivo, offrendo tra l'altro un confronto con il Galaxy Z Fold 5.

Entrando nei dettagli, HONOR, al fine di ottenere un profilo piuttosto sottile, ha sviluppato un nuovo meccanismo a cerniera, utilizzando anche una lega di titanio. In particolare, lo smartphone presenta uno spessore di 9,94 mm, mentre il Galaxy Z Fold 5 arriva a 14,91 mm. Passando al peso, il pieghevole di Samsung pesa 253 grammi, mentre quello di Honor, a seconda del modello, raggiunge 231 oppure 237 grammi. Anche sulla batteria, HONOR Magic V2 si fa rispettare grazie ad un'unità da 5.000 mAh.