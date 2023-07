Assaggiate i nuovi pieghevoli di Samsung con gli sfondi ufficiali

Samsung ha concluso il suo Samsung Unpacked e i suoi smartphone pieghevoli sono finalmente realtà. Ovviamente stiamo parlando di Samsung Galaxy Z Fold 5 (qui la nostra anteprima) e di Samsung Galaxy Z Flip 5 (qui la nostra anteprima), che portano delle novità e dei miglioramenti rispetto alla generazione precedente.

In attesa delle recensioni dei due smartphone, potete intanto provare gli sfondi ufficiali sui vostri smartphone: nelle gallerie in basso troverete tutti gli sfondi presenti sui due nuovi dispositivi di Samsung, compresi quelli per la Samsung Dex del Galaxy Z Fold 5 e quelli del display esterno del Galaxy Z Flip 5.

Tramite questi due link potete scaricare tutti gli sfondi a risoluzione originale: