Arrivano le offerte estive di Honor: sconti su tantissimi prodotti

Con l'arrivo dell'estate arrivano anche le offerte sul sito ufficiale di Honor. La nuova promozione è valida fino al 30 giugno 2023 e permette di risparmiare sia sugli smartphone sia sui tablet, su cui si può ottenere fino al 30% di sconto. Da non dimenticare l'iniziativa rivolta agli studenti che possono avere uno sconto extra del 10% e l'iniziativa rivolta ai già clienti Honor, che possono avere uno sconto del 10% per rinnovare la propria dotazione.

Inoltre, Honor propone in bundle l'acquisto della Honor Band 7 in colorazione Meteorite Black a 29,90€ (invece di 59,90€) e le Honor Earbuds 3 Pro in colorazione White a 89,90€ (invece 149,90€).