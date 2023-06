5 belle applicazioni ridisegnate per pieghevoli e tablet

Con il rilascio sul mercato dei suoi due ultimi dispositivi, Pixel Tablet e Pixel Fold, Google ha fatto sapere attraverso il suo blog di star ridisegnando sempre più applicazioni per migliorarne ottimizzazione ed esperienza d'uso su schermi più ampi. Al fine di sfruttare al meglio l'hardware a disposizione di pieghevoli e tablet, l'azienda dichiara di aver lavorato seguendo tre principi di progettazione. Prima di tutto l'applicazione viene ripensata per essere riprodotta su due colonne andando ad occupare tutto il display, in secondo luogo sui pieghevoli viene garantita continuità d'uso nel passaggio tra le due modalità del dispositivo ed infine reattività nel ridimensionamento del layout nella schermata. Google nel recente I/O aveva annunciato l'ottimizzazione di oltre una cinquantina di applicazioni tra app proprietarie e non, di seguito riportiamo uno sguardo a cinque di queste.

SideChef

Fonte: Google

SideChef è un'applicazione di cucina con al suo interno migliaia di ricette spiegate passo dopo passo ed altre funzioni particolari per potersi creare il proprio pasto personalizzato. Nei pieghevoli l'app è stata pensata per ridimensionarsi automaticamente in modalità split-screen nel passaggio allo schermo interno, permettendo quindi di avere da un lato sempre sott'occhio la ricetta mentre nell'altro sarà possibile per esempio impostare dei timer o avere accesso rapido alla calcolatrice.

LINE

Fonte: Google

LINE, applicazione di messaggistica istantanea, permetterà di avere una visuale completa di tutte le conversazioni quando utilizzata sullo schermo interno del foldable. Anch'essa con l'apertura del dispositivo si ridimensionerà automaticamente per occupare tutto lo schermo, posizionando sulla destra la chat con cui si sta interagendo mentre dal lato opposto si troverà l'elenco completo delle ultime conversazioni. In questo modo la gestione dei nuovi messaggi ed il passaggio tra le varie chat sarà più rapido richiedendo meno tocchi.

Deezer

Fonte: Google

Con il nuovo layout di Deezer, una tra le più famose applicazioni per lo streaming musicale, sarà più agevole avere accesso ai controlli multimediali per la musica in riproduzione mentre dall'altra parte dello schermo scorre il testo del brano. Oppure più semplicemente si potrà lasciare l'immagine di copertina dell'album dell'artista.

Google Weather

Fonte: Google

Per consultare le previsioni del tempo con Google Weather non è possibile scaricare un'applicazione ma basta fare un tap sull'icona della temperatura presente nella home dello smartphone oppure attraverso un widget. Weather se visualizzata sullo schermo esterno del foldable mostrerà le previsioni per quel determinato giorno come in qualsiasi altro smartphone. Consultando l'app tramite lo schermo interno del dispositivo avremmo sulla sinistra un colpo d'occhio sulle previsioni dei successivi dieci giorni, mentre sulla destra una serie di dati specifici su vento e umidità oltre alle previsioni orarie per la giornata.

Google Keep

Fonte: Google