Il vostro smartphone è sicuro? Ecco l'app per verificare l'integrità di Android

Google svolge un ruolo fondamentale nel settore degli smartphone e dei tablet, essenzialmente perché gestisce Android e tutti i servizi e le app che lo animano.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google porre particolare attenzione al tema della sicurezza software, un aspetto non banale per un sistema come Android che ha molto sfaccettature visti i diversi produttori che lo personalizzano per i propri modelli di smartphone.

Uno degli strumenti con cui Google uniforma Android sono le API. Sul tema della sicurezza stanno arrivando importanti novità proprio grazie a delle nuove API, le Play Integrity API, che dal 2024 entreranno in vigore per tutte le app e i servizi Android.

Proprio per far fronte a questa novità arriva un'interessante app da Nikolas Spiridakis, Senior Member di XDA, per verificare l'uniformità con le nuove API da parte del sistema operativo Android. L'app in questione si chiama intuitivamente Play Integrity API Checker e prevede un'interfaccia utente estremamente semplice, come vedete dagli screenshot alla fine di questo articolo.

L'app fornirà un feedback di integrità del sistema Android sul proprio dispositivo classificato in tre livelli, che vanno dal device integrity allo strong integrity. Gli output di queste nuove API, che appunto vediamo riassunte nell'app appena citata, sono molto simiil a quelli delle API SafetyNet Attestation, tuttora in vigore.

Questo farà sorridere gli sviluppatori di app Android, i quali non dovranno modificare particolarmente i loro prodotti per essere in regola con le nuove API, vista la similitudine con la versione precedente che ad oggi in vigore.

L'app che abbiamo descritto è open source, pertanto gli sviluppatori interessati a svilupparla ulteriormente possono trovare tutti i dettagli sulla pagina dedicata al progetto su GitHub. Qui sotto invece trovate il link per scaricarla gratuitamente dal Play Store.

Scarica da Play Store