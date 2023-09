L'app Messaggi per Wear OS riceve una funzionalità ambita da tanti

Arrivano delle importanti novità per coloro che usano uno smartwatch con Wear OS, il sistema operativo di casa Google per dispositivi indossabili. Google ha appena rilasciato una nuova funzionalità per l'app Messaggi.

Nelle ultime ore infatti è arrivato un aggiornamento per l'app Google Messaggi dedicata a Wear OS, l'app che permette di gestire SMS e la messaggistica RCS. L'aggiornamento introduce la possibilità di registrare nuovi messaggi direttamente dallo smartwatch.