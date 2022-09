L'app Google Home sta per ricevere il suo programma Beta: come aderire

Google rappresenta un punto di riferimento anche nel settore della domotica, oltre che in quello degli smartphone grazie ad Android, con la sua piattaforma Google Home.

Google Home è appunto il framework che permette di connettere, gestire e personalizzare tutti i dispositivi connessi compatibili con Home. Non dobbiamo pensare solo ai dispositivi Nest, ma anche a quelli di terze parti come i sistemi di illuminazione smart.

Nelle ultime ore sono trapelate interessanti informazioni che riguardano l'app Android di Google Home. Effettuando il teardown del più recente aggiornamento dell'app 9to5Google ha scovato interessanti dettagli su un programma beta.

Quello che vedete come Anteprima Pubblica, attraverso gli screenshot che trovate nella galleria in basso, sarà la beta di Google Home su Android. L'immagine che trovate in galleria non chiarisce molto in merito a cosa prevedrà l'anteprima pubblica di Google Home.