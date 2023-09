L'app di Gmail guadagna un nuovo pulsante su Android e migliora la gestione della posta

Nonostante Gmail sia la piattaforma per la gestione email più usata al mondo, nonché tra i servizi di casa Google più diffusi, non è comunque esente da mancanze. In questi ultimi mesi però abbiamo assistito a diverse aggiunte, come l'integrazione con Google Calendar ed il traduttore, che hanno sensibilmente migliorato l'esperienza utente ma non è tutto.

Google infatti sta aggiungendo un nuovo pulsante all'applicazione di Gmail su Android che permette la selezione di tutte le mail visualizzate in pagina. Il pulsante comparirà dal momento in cui si inizieranno a selezionare più email contemporaneamente velocizzando quindi la gestione della propria casella di posta. Questa funzionalità, già presente invece nella versione Web di Gmail, era stata a lungo richiesta dagli utenti che ora avranno modo di archiviare o eliminare una grande quantità di elementi in pochi tocchi.