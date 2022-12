Google rilascia la nuova app Glass Enterprise Companion

Dopo aver annunciato un programma di accesso anticipato a funzioni AR per le aziende interessate, Google ha silenziosamente reso disponibile la sua app Glass Enterprise Companion per i telefoni Pixel.

Per chi non lo ricordasse, i Google Glass Enterprise Edition sono la versione dei Google Glass per le aziende, dopo l'addio al mondo consumer, e le novità di ottobre sono possibili occhiali grazie alla potenza computazionale del chip Tensor all'interno dei Pixel.Ma torniamo all'app e vediamo cosa permette effettivamente di fare.

Google descrive l'app Glass Enterprise Companion un "portale per connettere il telefono con i dispositivi Glass Enterprise", ed è in effetti utilizzata per configurare i dispositivi Glass Enterprise Edition 2.

Come potete vedere dagli screenshot sottostanti, l'app è in stile Material 3, e mostra in alto lo stato delle connettività Bluetooth e Wi-Fi. In basso potete accedere alle impostazioni degli occhiali, che consentono di