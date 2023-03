App e giochi in offerta sul Play Store: c'è anche Peppa Pig: Theme Park!

Oggi torniamo a parlare delle offerte disponibili sul Play Store. Come sempre, ci sono numerose applicazioni e giochi scontati, tra cui alcuni che sono anche offerti gratuitamente. In particolare, oggi ci sono molti giochi di diversi generi che sono scontati in modo significativo, tra cui Peppa Pig: Theme Park, e tante app interessanti, come Photo Exif Editor Pro.

Peppa Pig: Theme Park è un gioco ovviamente rivolto ai più piccoli: il titolo permette di giocare ad una serie di minigiochi e, come riportato anche nella descrizione, "stimola i bambini in età pre-scolare ad esplorare il mondo di Peppa". Il tutto è poi condito da una grafica molto gradevole e da una serie di effetti sonori.