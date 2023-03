App e giochi in offerta sul Play Store: tanti icon pack proposti a prezzo scontato

Non è una novità: quasi giornalmente sul Play Store vengono proposte app e giochi in offerta, spesso anche con sconti del 100%. In particolare, oggi sono disponibili diversi icon pack con uno stile davvero interessante, tra cui Oreo 8, Cubik e WhatsArt, ma ovviamente non mancano dei giochi, come Lanternium.

Oreo 8 è un icon pack formato da 1.620 icone diverse e sfondi unici da associare alle nuove icone. Queste sono di forma circolare e hanno uno stile molto minimale. Decisamente diverse sono invece le icone di WhatsArt: questo icon pack è formato da oltre 4.300 icone di forma quadrata e tutte con uno stile che ricorda dei disegni fatti a mano con delle matite colorate.