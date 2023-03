App e giochi in sconto sul Play Store: non lasciatevi sfuggire l'interessante Despotism 3k!

Non è una novità che il Play Store offra regolarmente app e giochi in offerta, spesso con sconti del 100%: questo è un ottimo modo per gli utenti di risparmiare denaro e accedere a prodotti di buona qualità a un prezzo più conveniente. In particolare, nella giornata di oggi sono proposti diversi giorni in sconto, tra cui l'interessante Despotism 3k.

Despotism 3k è un gioco che presenta una gradevole grafica in pixel art: il titolo mischia elementi manageriali e meccaniche roguelike e il gameplay consiste nel "trasportare esseri umani gracili tra varie strutture usando artigli meccanici", come si legge nella descrizione del gioco sullo store.

La trama del gioco è la seguente: