Ancora app e giochi in sconto sul Play Store: Brotato, X Launcher Pro e tanto altro

Spesso vi informiamo riguardo alle applicazioni e ai giochi scontati sul Play Store, e anche oggi sono state aggiunte nuove offerte sullo store di BigG. In particolare, ci sono molti giochi interessanti proposti ad un prezzo inferiore rispetto al solito (come ad esempio Bropotato: Premium a meno di quattro euro), ma non mancano anche alcune app interessanti che vale la pena tenere d'occhio.

Bropotato è, come indicato sulla descrizione del gioco, "un roguelite sparatutto in arena dall'alto verso il basso in cui giochi con una patata che brandisce fino a 6 armi alla volta per combattere orde di alieni". Il giocatore dunque dovrà affrontare le orde di nemici e potrà utilizzare oltre 46 armi uniche, scegliere tra una trentina di personaggi diversi e collezionare oltre 150 oggetti.

X Launcher Pro è invece un launcher che ricorda molto da vicino la grafica di iOS: non manca la possibilità di utilizzare icon pack, utilizzare il Control Center in stile iPhone e personalizzare tanti aspetti dell'interfaccia.

Tra le app in offerta, vale sicuramente la pena citare Battery Widget Reborn 2023, un widget in Material Design che permette di vedere tantissime informazioni sulla batteria del proprio dispositivo.