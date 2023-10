L'app Fitbit si aggiorna con due novità per i vostri occhi

E proprio in questo contesto sono arrivate delle novità interessanti. Un nuovo aggiornamento per l'app Fitbit è stato appena rilasciato, corrispondente alla versione 4.01 , con il quale arrivano due nuove funzionalità.

Fitbit è da sempre stata al centro del mercato degli indossabili, soprattutto per quanto riguarda smartwatch e smartband . Dopo l'acquisizione da parte di Google alcune cose sono cambiate, soprattutto dal punto di vista software.

La prima novità di rilievo arrivata con l'ultimo aggiornamento riguarda il widget disponibile dall'app Fitbit. Nello specifico, si tratta dl widget che permette di tenere sotto controllo i passi effettuati durante la giornata, il quale cambia nome in Fitbit Steps Widget e riceve la nuova interfaccia coerente con il Material You. Potete averne un'anteprima nello screenshot in basso.