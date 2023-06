Android 14 eviterà fregature acquistando uno smartphone usato

Il mondo degli smartphone Android è stato da sempre caratterizzato da una grande varietà, sia in termini hardware, visti i tanti produttori attivi nel mondo Android, che in termini software, visto che ogni produttore propone la sua personalizzazione di Android.

Questo ha pesato negativamente su alcuni aspetti, come ad esempio quello della mancanza di linee comuni in termini di strumenti software a disposizione. La frammentazione finora ha anche impedito di avere degli strumenti che permettessero di monitorare lo stato di salute e di utilizzo della batteria degli smartphone Android, come invece avviene da tempo per i dispositivi Apple.

Ma per fortuna con Android 14 qualcosa potrebbe cambiare. Con la nuova generazione di Android infatti è stata inclusa un'opzione nel codice che permette di abilitare la visualizzazione della cronologia di utilizzo della batteria e delle sue ricariche. Negli ultimi giorni abbiamo provato Batt, la prima semplice app che sfrutta proprio questa nuova funzionalità.