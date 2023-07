L'app di Audible presto disponibile su Wear OS

Audible su Wear OS

Come anticipato nel titolo, durante la presentazione delle versioni standard e Classic di Watch 6, l'azienda coreana ha annunciato che Audible (l'applicazione proprietaria di Amazon per audiolibri e podcast) rilascerà la sua app ufficiale per Wear OS. Dopo un lungo periodo durante il quale sembrava che gli smartwatch Android non avessero più niente da dire, la collaborazione tra Google e Samsung e il rinnovamento del sistema operativo hanno riacceso l'interesse del pubblico. Qualche mese fa infatti era stato annunciato il supporto a diverse Google app come Gmail, Calendar e Google Home; mentre proprio una settimana fa è stata rilasciata ufficialmente anche l'applicazione di WhatsApp.