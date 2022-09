App Android su Windows 11 in Italia: finalmente ci siamo!

Finalmente ci siamo: con il rilascio di Windows 11 2022 Update (22H2), in partnership con Amazon, l'Appstore Preview arriva sui mercati internazionali, ovvero le app ed i giochi Android saranno disponibili su Windows anche in Italia, come promesso da Microsoft mesi fa.

Parliamo di oltre 20.000 app e giochi, che saranno installabili su tutti i dispositivi Windows che abbiano almeno i requisiti minimi richiesti. Quali sono?

Almeno 8 GB di RAM

Processore Intel Core i3 di 8a generazione, AMD Ryzen 3000, Snapdragon 8c, o superiori

Windows 11 Home o superiore (ovvero: non disponibile con Windows 11 S)

Quando di preciso sarà quindi possibile provare le app Android su Windows 11? Dopo averlo aggiornato alla versione 22H2, e se foste fortunati questo potrebbe essere già possibile; oppure dovrete aspettare qualche settimana. Ulteriori informazioni sui tempi di rollout di Windows 11 2022 Update sono disponibili in questo articolo dedicato.

Intanto, mentre aspettate l'aggiornamento di Windows, potete leggere anche la nostra guida su come avviare le app Android su Windows, almeno arriverete preparati al momento dell'effettiva disponibilità. Ovviamente ne riparleremo con prove sul campo non appena possibile.