Le app Android in Europa saranno scaricate da Facebook

Meta starebbe lavorando ad un progetto che consentirà agli utenti europei di scaricare le app direttamente tramite gli annunci pubblicitari di Facebook. L'indiscrezione è stata diffusa da The Verge, che ha aggiunto che l'esperimento potrebbe partire entro la fine dell'anno e che coinvolgerà, almeno all'inizio, alcuni sviluppatori di app per Android. La scelta dell'Unione Europea non è casuale: difatti, a partire dalla prossima primavera entrerà in vigore il Digital Markets Act (DMA), che obbligherà Apple e Google a consentire metodi alternativi per il download dei software.

Entrando maggiormente nei dettagli della notizia, sembrerebbe che Meta offrirà la possibilità di ospitare le app Android senza essere esclusi dal Play Store. Tutto ciò dovrebbe consentire agli sviluppatori di aumentare i tassi di conversione per gli annunci. Inoltre, almeno all'inizio, Meta non avrebbe previsto percentuali sulle vendite in-app. Insomma, la società di Mark Zuckerberg ha visto nel DMA un'opportunità per permettere agli utenti di Facebook di scaricare le app evitando di passare per gli app store ufficiali.