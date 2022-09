Le app Android più famose condividono dati personali senza ritegno

Incogni ha spiegato che Google ha introdotto una nuova sezione sulla sicurezza dei dati nel Play Store. Questa però non risulta completa in termini di informatività per gli utenti. Google infatti promette di esplicitare quando l'app in questione implica il trasferimento di dati a terze parti ma non specifica se questo trasferimento avviene ad un altro server, ad un'altra app o da webview aperto su un'altra app.