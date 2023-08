Una ricca anteprima di come sarà Find My Device su Android

Google è sempre a lavoro per offrire nuove soluzioni e servizi su Android, il suo popolarissimo sistema operativo per smartphone. Questo passa per il rinnovamento delle sue app ma anche per il lancio di novità in termini di sicurezza.

Proprio in questo contesto torniamo a parlare di Find My Device, il servizio che da noi arriverà come Trova il mio dispositivo. Si tratta di una novità interessante perché promette la compatibilità con dispositivi di terze parti ed è analoga a quella che già troviamo disponibile su iOS.