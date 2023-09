Google mostra ad Apple come trasformare il telefono in una webcam

Ma se guardate con attenzione la scrivania troverete già una telecamera pronta all'uso, e di altissima qualità, il vostro telefono: perché non sfruttarla? Apple ci aveva già pensato l'anno scorso introducendo Fotocamera Continuity , una soluzione che consente di utilizzare il proprio iPhone come webcam, ma con Android 14 anche i telefoni Android potranno farlo, e molto meglio. Andiamo a vedere perché.

Da pochi giorni Google ha rilasciato l'aggiornamento Android 14 QPR1 Beta 1 per i dispositivi Pixel, che oltre a una serie di funzionalità contiene appunto la possibilità di utilizzare il telefono come webcam. Lo strumento era apparso in un rumor a inizio anno, e ora è finalmente funzionante.

La novità rispetto ad Apple è che mentre il sistema della mela funziona solo per Mac e iPhone, quello implementato da Google si basa sullo standard USB Video Class (UVC).

Questo significa che qualsiasi dispositivo in grado di gestire una webcam standard può utilizzare un telefono Android come tale, senza limitazioni di sistema operativo. Quindi in teoria potrebbe funzionare su Windows come su ChromeOS, Linux o addirittura (sacrilegio) su macOS.

Ma come funziona? Dopo aver installato Android 14 QPR1 su un Pixel compatibile (non Pixel Fold) e lo collegate a un computer via cavo, abbassando la tendina delle notifiche e toccando la voce Carica questo dispositivo tramite USB, dovreste vedere una nuova opzione.

Sotto le solite voci come Trasferimento file / Android Auto e USB tethering, troverete l'attesa opzione Webcam. Toccandola, attiverete una nuova notifica chiamata Dispositivo come webcam.