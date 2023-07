Su Android Twitter si trasforma in X: i tweet si chiamano post

Negli scorsi giorni, il marchio X ha debuttato su Twitter per Android. Questo aggiornamento ha inevitabilmente introdotto alcune modifiche importanti. Ad esempio, una delle novità più rilevanti è l'addio al termine "tweet", che verrà sostituito da "post". Questa modifica, per la prima volta, è stata notata nella versione 10.1.0-beta.1, rinominata "X Beta". Successivamente, questo cambio è stato osservato anche nella versione finale per alcuni utenti.

Tuttavia, il pacchetto conserva ancora l'identificativo "com.twitter.android" e sembra piuttosto poco probabile che questo cambi in futuro. La motivazione di tutto ciò è semplice: una modifica così importante richiederebbe la creazione di una nuova app ed una successiva registrazione nel Play Store. Dunque, un processo abbastanza lungo che dovrebbe essere evitato.