Android TV passerà direttamente ad Android 14: ecco le novità

Gli aggiornamenti di Android TV (ecco le migliori app), il sistema operativo alla base dei dispositivi Android TV e Google TV, non hanno lo stesso significato di quelli sui telefoni, tanto che Google ha deciso di saltare Android 13 e passare direttamente ad Android 14. Pochi giorni dopo aver rilasciato un aggiornamento per Chromecast 4K (rimasto ad Android 12) e aver reso disponibile la terza beta di Android 14 per i telefoni, la casa di Mountain View ha lanciato anche la beta di Android 14 per Android TV. A differenza di quella per gli smartphone, però, non potrete installare la nuova beta sui dispositivi, ma potrete vedere le novità solo attraverso Android Studio, la piattaforma di sviluppo della GrandeG. Google ha persino ritirato ADT-3, il dispositivo di sviluppo, quindi questa è l'unica soluzione al momento. Inoltre, come si è visto in un cambiamento di codice su Google Git, Android 13 è stato ritirato dalla piattaforma stessa (nel senso che non sarà consigliato), e ora Google si aspetterà che gli sviluppatori usino come target Android 14. A quanto sembra, quindi, Android TV avrà una cadenza biennale di rilascio su dispositivi Chromecast, Google TV e Android TV, proprio come Wear OS, che passerà da Android 11 ad Android 13. Ma quali sono le novità di Android 14 per Android TV? Andiamo a scoprirlo.

Android TV 14: le novità

Vediamo le novità della prima beta di Android TV 14, che sembrano in gran parte legate alle funzioni di accessibilità. La voce Accessibilità, infatti, ora guadagna uno spazio in primo piano nelle Impostazioni (in precedenza era nascosta all'interno del menu Sistema).

Fonte: 9TO5Google

Al suo interno, troviamo nuove opzioni per il ridimensionamento del testo e il testo in grassetto. Il ridimensionamento del testo, che in precedenza si trovava sotto la voce Visualizzazione e audio, può modificare le dimensioni del testo dall'85% fino al 130%.

Fonte: 9TO5Google

Testo in grassetto è invece un pulsante completamente nuovo che, come intuirete, cambierà il testo a livello di sistema trasformandolo in grassetto.

Fonte: 9TO5Google

Sempre nelle impostazioni di Accessibilità, troviamo altre due voci inedite. La prima è un nuovo menu per la correzione del colore che include alcune modalità colore alternative e un'opzione in scala di grigi.

Fonte: 9TO5Google

La seconda riguarda invece l'audio e consentirà di abilitare le descrizioni audio a livello di sistema. Non funzionerà su tutti i contenuti, ma per film e spettacoli supportati si potranno ottenere descrizioni lette ad alta voce di quanto sta succedendo sullo schermo.

Fonte: 9TO5Google

Infine, un'altra novità, non inerente all'accessibilità, riguarda il menu Alimentazione ed energia sotto Sistema, che ha ricevuto una nuova icona a forma di foglia al posto della lampadina delle versioni precedenti.