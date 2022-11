Android TV 13 arriva su Raspberry Pi 4 grazie alla LineageOS

Queste novità provengono dal team della LineageOS , la custom ROM attualmente più in voga nel panorama Android. Stavolta non si parla di smartphone ma di Raspberry Pi 4 , l'ultima generazione della nota serie di PC minimalisti.

Forse non tutti sanno che Raspberry Pi 4 è anche compatibile con sistemi operativi derivati da Android, come Android TV. L'architettura ARM sulla quale si basa il dispositivo Raspberry è infatti compatibile con Android. Questo ha spinto lo sviluppatore KonstaT, Senior Member del forum di XDA, a sviluppare una ROM per Raspberry Pi 4 basata su Android TV 13.

La ROM in questione è derivata dal codice della LineageOS 20, basata a sua volta sul codice AOSP di Android 13 condiviso recentemente al pubblico da Google. La ROM sembra funzionare abbastanza bene, a patto che si abbiano a disposizione almeno 2 GB di RAM.

Sono anche compatibili le Google app installabili come pacchetti indipendenti.

Chiaramente il processo di installazione e avvio della custom ROM con Android TV 13 su Raspberry Pi 4 non risulta essere semplice. Quindi se intendete cimentarvi nello stesso lavoro vi suggeriamo di far riferimento alla guida pubblicata dallo sviluppatore sul forum XDA.