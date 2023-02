Android TV 13 è ora effettivamente disponibile per ADT-3

Android 13 è ormai disponibile da diverso tempo, e diversi smartphone e tablet si sono aggiornati per supportare il nuovo sistema operativo di Google. Il discorso è abbastanza diverso per quanto riguarda Android TV: la versione 13 dell'OS per televisori e dongle ha infatti vissuto uno sviluppo travagliato.

Il primo annuncio di Android TV 13 è arrivato durante il Google I/O 2022: durante l'evento, Google ha spiegato quelle che sarebbero state le novità del sistema operativo (tutte funzionalità "sotto al cofano" e non tangibili per l'utente) e ha successivamente rilasciato anche le prime versioni beta.

L'azienda ha dunque annunciato il lancio vero e proprio dell'aggiornamento a fine 2022, ma è stato necessario aspettare fino ad oggi per vedere effettivamente l'update su qualche dispositivo: la pagina dedicata agli sviluppatori è stata recentemente modificata e sono state pubblicate le factory images di Android TV 13 per ADT-3.