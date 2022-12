Android System Intelligence non si aggiorna e tormenta molti utenti Samsung

Non è la prima volta che un'applicazione Google rimane "incastrata" nei suoi aggiornamenti nel Play Store. Oggi è il turno di Android System Intelligence che da qualche mese sta dando un po' di grattacapi agli utenti Samsung . L'applicazione non si aggiorna e lascia gli utenti con un laconico "Impossibile aggiornare".

I metodi suggeriti da Google non sembrano risolvere il problema e sono tanti gli utenti Samsung che riportano di questa app che è impossibile da aggiornare. Aprendo l'app nel Play Store appare un altro messaggio:

Questa app non è più compatibile con il tuo dispositivo. Per ulteriori informazioni, contatta gli sviluppatori.

Ironico diremmo. Se siete curiosi di spaere a cosa serve Android System Intelligence potete leggere questo nostro articolo.

Non è un'app fondamentale e alcuni utenti hanno semplicemente scelto di disattivarla, ma si potrebbero perdere alcune funzioni "smart" offerte da Google su Android.

Fra gli smartphone che hanno questo problema segnaliamo Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, A22, S20, S20+ e S21 Ultra. Sono probabilmente però molti altri gli smartphone colpiti. A settembre questo problema si era già presentato per alcuni utenti Samsung e si era risolto dopo qualche giorno, cosa che invece non sembra star succedendo questa volta.

Come risolvere l'aggiornamento di Android System Intelligence

Noi consigliamo di attendere e pazientare che Samsung e Google risolvano il problema. Per i più impazienti c'è un'altra soluzione aggiornare all'ultima versione di Android System Intelligence a mano con l'apk, scaricabile a questo link. Al momento però gli apk che risolvono il problema sono solo quelli per i pixel e non quelli OEM (ovvero per gli altri produttori non-Google) che sono troppo vecchi e danno un errore al momento dell'installazione.

Attenzione quindi: se per alcuni questa soluzione ha risolto il problema, per altri la versione "errata" di Android System Intelligence fa si che questa crashi dando sporadichi errori.